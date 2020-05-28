Бразилиа, , 02:35 — REGNUM В Бразилии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 411 821, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

При этом за прошедшие сутки в Бразилии выявили более 20 тысяч инфицированных SARS-CoV-2. Также за 27 мая от осложнений COVID-19 скончались 1086 человек. Общее число жертв инфекции достигло 25 598 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая институт метрик и оценки состояния здоровья при университете Вашингтона заявил, что число умерших от осложнений COVID-19 в Бразилии к августу 2020 года может достигнуть 125 тыс. человек.

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