Магас, , 02:34 — REGNUM В аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что приземлившийся спецборт доставил бригаду из шести квалифицированных врачей различной специализации, в которую входят хирург, пульмонолог, инфекционист, рентгенолог и два анастезиолога-реаниматолога. Медики также привезли с собой запас необходимых лекарственных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ингушетии будет оказана дополнительная медицинская помощь в борьбе с коронавирусом. О её оказании 27 мая попросил мэра Москвы Сергея Собянина президент России Владимир Путин.

Он отметил, что накопленный опыт столичных медработников позволяет просить об оказании помощи регионам, в которых сложилась наиболее серьезная обстановка из-за пандемии коронавируса. Среди таких субъектов была названы в том числе и Ингушетия. Московские медики будут направлены в Ингушетию уже сегодня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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