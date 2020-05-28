Лион, Франция, , 02:01 — REGNUM Студия Arkane, известная геймерам по таким играм, как Dishonored и Prey намекнула, что она собирается особым образом отметить свой 20-летний юбилей. Об этом 27 мая она сообщла на своей Twitter-странице.

Официально 20 лет компании исполнится 1 октября 2020 года, однако разработчики дали понять, что они намерены обнародовать свои планы сегодня, 28 мая 2020 года. В публикации они сообщили, что поклонники студии могут в ближайшее время ожидать новостей.

https://twitter.com/ArkaneStudios/status/1265643934526722048

На YouTube-канале Noclip 26 мая 2020 года был опубликован документальный фильм, в котором сотрудники Arkane рассказали, как они создавали свои игры. В картине также показали геймплей отменённой Half-Life 2: Episode 4.

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