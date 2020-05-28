Триполи, , 01:59 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Ливии увеличилось на 20 и достигло 99. Об этом 27 мая сообщает ливийский национальный центр по борьбе с заболеваниями.

Отмечается, что из этого количества выздоровели 40 человек. Еще четыре пациента в стране скончались от заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции на территории Ливии был объявлен режим всеобщего карантина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливии объявили общенациональный карантин