Париж, , 01:51 — REGNUM Ubisoft временно сделает бесплатной игру Far Cry 5 в рамках акции «бесплатные выходные». Об этом 27 мая сообщил официальный сайт компании.

Предварительная загрузка пятой части популярной франшизы уже доступна на сайте французского разработчика и издателя. Акция начнётся 29 мая 2020 года, в 16:00 по московскому времени, и завершится 31 мая 2020 года, в 23:00.

Релиз Far Cry 5 состоялся 27 марта 2018 года на платформах PS, Xbox One и ПК. Игра представляет собой шутер (упор сделан на применение огнетрельного оружия) от первого лица, с элементами action-adventure (приключенческая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера).

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