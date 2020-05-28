Тирасполь, , 01:47 — REGNUM Молдавия заявила, что возвращение находящихся за рубежом жителей Приднестровской Молдавской Республики домой возможно только с разрешения и согласия Кишинева Как передает ИА REGNUM, в Бюро по «реинтеграции» Молдавии выразили недовольство сообщениями властей ПМР об организации возвращения приднестровцев домой.

В Бюро по «реинтеграции» заявили, что «законные государственные органы Республики Молдова — единственные, которые вправе вести переговоры с властями иностранных государств об организации международных пассажирских перевозок».

В ведомстве рекомендовали приднестровцам, которые намерены вернуться домой, ознакомиться объявлениями на веб-сайте МИД Молдавии и связаться с дипломатическим представительством или консульским учреждением Молдавии в стране пребывания.

В Кишиневе призвали граждан ПМР «получать информацию только из официальных источников Республики Молдова». Там также добавили, что решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Молдавии, в том числе о карантине по прибытию в страну, являются обязательными.

В МИД Приднестровья в свою очередь заявили, что Кишинёв мешает Тирасполю организовывать транспорт для людей, которые оказались в трудной ситуации за границей.

В то же время МИД ПМР напрямую взаимодействует с внешнеполитическими ведомствами, дипломатическими и консульскими представительствами иностранных государств для возвращения людей домой.

Как отмечают в МИДе, «эмоционально негативная реакция офиса Кристины Лесник может сигнализировать о раздражении Кишинёва по причине успешного решения сотен проблемных логистических ситуаций, в которых оказались приднестровские граждане за рубежом».

«Призываем молдавскую сторону отказаться от зашоренной тупиковой позиции, прекратить политизацию очевидных гуманитарных вопросов и вернуться к ответственной содержательной работе в переговорном процессе», — подвели итог в ведомстве.