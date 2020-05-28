Эр-Рияд, , 00:45 — REGNUM В Саудовской Аравии за прошедшие сутки выявили 1815 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Саудовской Аравии с начала пандемии составило 78 541. Также за 27 мая в стране скончались 14 человек от осложнений COVID-19. Общее число жертв болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в Саудовской Аравии достигло 425 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Саудовской Аравии объявили о поэтапном снятии карантинных ограничений в стране. В частности, с начала июня в стране возобновятся внутренние перелеты, а с 21 июня отменят комендантский час почти во всех городах Саудовской Аравии.

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