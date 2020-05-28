28 мая 2020 | Время чтения 6 мин

От московского мэра уже давно никто ничего хорошего не ждет. Вот и мы оказались правы в своих подозрениях, обещанные послабления обернулись очередным ужесточением карантинных мер

Игорь Свирин, , 00:35 — REGNUM



ИЗОляция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С Новым годом, Коржуков! Так мы его же справили! С Новым годом, говорю! Тебе год добавили! — фольклор в исполнении группы Лесоповал —

Сначала о главном. Согласно новому указу мэра Собянина, москвичи должны проявить гражданскую ответственность и самоизолироваться еще как минимум две с половиной недели — до 14 июня. Но есть и «хорошие» новости, теперь гулять могут все, правда по расписанию, исключительно в масках и по непонятному режиму.

Читайте также: Московский градоначальник определит, кому и когда можно выйти погулять

Сначала предоставим слово градоначальнику, а потом попробуем разобраться, что же это он нам предложил «1. Кто может выходить на прогулку? Практически все жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. По-прежнему запрещается выходить из дома гражданам, болеющим COVID-19, с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними лицам. А также гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы). 2. Нужен ли пропуск? Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно. 3. Требуется ли использовать маски и перчатки? С 1 июня 2020 г. будет усилен масочный и перчаточный режим. Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания. На работе, в магазинах, аптеках, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки. 4. Как часто и надолго ли можно выходить гулять? В период пандемии нельзя допускать больших скоплений людей. Поэтому пришлось установить определенный график прогулок. 4.1. Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно — но только до 9.00 утра. 4.2. На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более 3 раз в неделю — 2 раза в будни и 1 раз в выходной день. График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован на MOS.RU, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях. 5. Где можно гулять? Гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах — во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но с несколькими ограничениями. Рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания. Однако в случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен. Если в какой-то парк придет слишком много людей, администрация имеет право временно прекратить доступ. Собираясь на прогулку, каждый человек сможет заранее получить информацию о загруженности конкретной территории и решить, стоит ли туда идти, или выбрать другой маршрут. Информация будет публиковаться на интернет-портале «Яндекс». 6. Как следует вести себя во время прогулок и занятий спортом? Находясь на улице, следует соблюдать социальную дистанцию. Сохраняется запрет на использование элементов городской инфраструктуры — лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, любых других объектов, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции другим людям. 7. Можно ли использовать транспортные средства и спортивный инвентарь? Во время прогулок и занятий спортом запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем. Можно брать с собой велосипеды, самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортивный инвентарь. 8. Нужно ли брать с собой документы? Соблюдение правил прогулки будет выборочно контролироваться сотрудниками полиции и административно-технической инспекции. Во избежание недоразумений просьба иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды и др.). Брать на прогулку оригиналы необязательно, можно ограничиться копиями или скриншотами в памяти смартфона».

Сергей Собянин Mos.ru

Не имеет смысла обсуждать пункт 4.2 наверняка на обозначенных порталах что-то опубликуют, вот тогда и посмотрим, а может и обсудим. В новых «простых и понятных» правилах, есть куда более интересные пункты, которые точно заслуживают внимания общественности.

Очень примечательны пункты два, пять и восемь. Пункт два нам указывает, что пропусков не будет, казалось бы, какое облегчение, особенно для тех, кто не настолько цифровизирован, как городское начальство. Ой ли? Ведь есть пункт 5, который непреклонно рекомендует гулять не дальше двух километров от дома, а то мало ли что. Читатель резонно спросит, а что может случится. Честно отвечу, что понятия не имею. И адресую его к пункту 8.

Коронавирус 50.мвд.рф

Надо сказать, прилюбопытнейший пункт, открывающий место самым широким интерпретациям. Предложу свою версию. Про то, что нельзя отдалятся от дома мы помним. Читаем дальше, на прогулку почему-то нужно брать документы или их копии, а соблюдение правил прогулки будут контролировать полиция и ОАТИ.

За период эпидемии москвичи смогли убедится, что на вызов COVID-19 мэрия смогла ответить единственным способом — ужесточением репрессий. Штрафы, штрафы, снова штрафы, ужесточения режима и вновь штрафы. Так же ни для кого не секрет и то, что в значительном количестве случаев, они не обоснованы, и более того по-человечески несправедливы.

Видимо поэтому и нужны, во-первых, ограничения, а, во-вторых контролирующие органы. Отошел дальше чем на два километра, сел на лавочку, прикоснулся к уличному тренажёру — получи заслуженное. И не будет ничего удивительного в том, что огорченный несознательностью горожан градоначальник будет «вынужден» ввести новые экономические санкции. Хотя они и так все давным-давно прописаны в КОАП.

Еще одна любопытная деталь, давно не вызывающая удивлений, а скорее, как представляется понятная многим констатация очевидных вещей. Я имею в виду ношение масок на улице, будто по этому поводу и не было рекомендаций МЧС, которое твердо указало, что их ношение на улице вредно. Стоило бы еще сослаться на Роспотребнадзор, но он, говоря словами героини популярного во время оное фильма, весь такой угловатый, такой противоречивый весь, поэтому не ясно, как относится к его постоянно меняющимся рекомендациям.

Неужели штаб по борьбе с коронавирусом, господин Собянин не знают этого? Право смешно. Только представляется, что наше городское начальство принимает во внимание лишь выгодные себе рекомендации. Право иного объяснения не находится.

В заключение еще раз процитирую господина Собянина «Совместить решение этих задач очень сложно. Давайте посмотрим, как будет работать эксперимент с прогулками, и через две недели примем решение о его продолжении, модификации или даже об отмене ограничений на прогулки». Чтобы это значило, посидели до 14 июня, посидим и дальше?

Читайте также: «Коронабесие» против здравого смысла: кто кого?