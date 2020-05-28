Тирана, , 02:28 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 27 мая сообщил, что в результате обследования 267 образцов в крае был выявлен лишь один новый случай заражения коронавирусом за сутки, при этом ещё семь пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из 1048 заразившихся коронавирусом граждан Косово 801 уже здоров. 30 человек умерли в результате осложнений, вызванных коронавирусом. При этом в соседней Албании выявлено 1050 случаев заражения, и темпы распространения инфекции начали ускоряться.

В крае ведутся приготовления к открытию границ и существенному смягчению ограничительных мер. Ожидается, что карантин будет отменен до конца мая.

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