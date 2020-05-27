Душанбе, , 23:44 — REGNUM В городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана при центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора областиначала свою работу вирусологическая лаборатория, в которой будут проводиться тесты на наличие коронавирусной инфекции.

По словам директора центра Нурулло Боякова,проводить анализы на SARS-CoV-2 в данной лаборатории стало возможно лишь после получения специального разрешения и прохождения персоналом дополнительного курса по вирусологии в институте профилактики при министерстве здравоохранения и социальной защиты населения.

Отмечается, что за сутки лаборатория сможет проводить и обрабатывать до 200 анализов на коронавирус, поступающих из 14 районов и городов группы районов Бохтара.

Ранее, 26 мая, аналогичная лаборатория была открыта в Кулябе.

Кроме того, в Душанбе на сегодняшний день функционирует пять лабораторий, в которых производится тестирование на коронавиурс, а в ближайшее время планируется открыть подобные лаборатории по всей стране, отметил глава минздрава ТаджикистанаДжамолиддин Абдуллозода.

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