Ханты-Мансийск, , 00:01 — REGNUM В Югре режим обязательной самоизоляции продлили до 15 июня. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соответствующее постановление. Ранее режим обязательной самоизоляции граждан продлевался до 31 мая.

Однако, как признала глава региона, Югра пока ещё не готова даже к первому этапу снятия ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в ХМАО на 27 мая зарегистрировано 1 924 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них 669 человек выздоровели, 17 скончались.

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