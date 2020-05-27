Москва, , 23:32 — REGNUM Делать окончательные выводы на основе данных, полученных после начала массового тестирования жителей Москвы на антитела к COVID-19, нельзя считает генеральный директор Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев. Об этом он 27 мая заявил ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что от 12 до 14% проб на антитела, взятых одной из частных лабораторий и департаментом здравоохранения, были позитивны на иммуноглобулин G. Соответственно, некоторыми был сделан вывод о том, что от 12 до 14% москвичей переболели COVID-19.

«С одной стороны, мы можем подтвердить эти данные: если рассмотреть пациентов, которые обращались в наши лаборатории и на коммерческой основе сдавали анализы на антитела к COVID-19, мы получили похожий процент — 13,2%. Однако делать какие-либо окончательные выводы на основе этих данных все же нельзя. Пациенты, которые по своей инициативе платно или бесплатно сдают анализы на антитела, являются нерепрезентативной выборкой. Во-первых, чаще всего они знают, что либо имели контакт с человеком с подтвержденной коронавирусной инфекцией, либо сами перенесли заболевание со схожими симптомами. Во-вторых, среди таких пациентов есть люди, которые 2−3 и более недель назад получили положительный результат анализа на ПЦР и теперь хотят узнать, сформировался ли у них иммунитет. Очевидно, что процент тех, у кого есть антитела, среди этих людей будет выше, чем среди случайных жителей Москвы», — отметил Исаев.

Он обратил внимание на анализ результатов пациентов, работодатели которых обращались в лабораторию с договорами на проведение анализов на антитела среди сотрудников либо в рамках научных исследований, либо в рамках профилактических осмотров перед выводом коллектива на работу.

«В этом случае процент тех, у кого были обнаружены антитела, был намного ниже: в различных организациях процент колебался в диапазоне от 4 до 6%. Мы считаем, что именно эти проценты и демонстрируют реальное распространение вируса среди здорового трудоспособного населения Москвы. Таким образом, получается, что процент переболевших в популяции — 4−6%, а не 14−16%. И это важно как для построения предсказательных моделей, так и для общественного мнения: всем кажется, что 15% уже переболели, скоро переболеют еще столько же ‑ и у нас будет сформирован коллективный популяционный иммунитет. На самом деле это не так», — резюмировал эксперт.