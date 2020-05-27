Париж, 27 мая 2020, 23:30 — REGNUM Страны Евросоюза запрещают гидроксихлорохин для лечения пациентов с COVID-19 после заявления ВОЗ о потенциальном вреде от препарата, 27 мая сообщает агентство Reuters.
В настоящий момент препарат уже запрещен Францией, Италией и Бельгией. Великобритания приостановила ранее начатые испытания препарата.
ВОЗ обещает выдать окончательное заключение по результатам исследования использования гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19 к середине июня.
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