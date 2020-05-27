Каир, , 23:30 — REGNUM В Египте зафиксирован новый рекорд суточного роста числа зараженных коронавирусом, сообщает 27 мая РИА Новости со ссылкой на официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.

По его словам, за последние сутки было выявлено 910 новых случаев заражения, после чего их общее количество приблизилось к 20 тыс.

По словам Халеда Мугахеда, все новые заражённые помещены в больницы для инфицированных коронавирусом и получают медицинскую помощь в полном соответствии с рекомендациями ВОЗ.

«Общее число заболевших коронавирусом в Египте — 19 666 человек, 5205 человек выздоровели, скончались 816 человек», — цитирует агенство слова Мугахеда.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая общее число случаев заражения коронавирусом достигло в мире 5 488 825.

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