Женева, Швейцария, , 23:11 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом достигло в мире почти 5,5 млн после того как за последние сутки было зарегистрировано ещё 84 тыс. инфицированных, сообщает 27 мая официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, в мире заражены коронавирусом 5 488 825 человек.

Кроме того, за тот же период была зарегистрирована 5581 смерть от COVID-19, после чего общее число жертв пандемии коронавируса составляет 349 095.

ВОЗ отмечает, что самые быстрые темпы распространения коронавируса сохраняются в Северной и Южной Америке, где выявлено 2 495 924 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни репатриантов из ЮАР бежали из карантина в Малави