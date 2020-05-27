Донецк, , 23:01 — REGNUM Заявление о взломе злоумышленниками своей страницы в социальной сети Twitter сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин 27 мая в своём Telegram-канале.

Глава ДНР сообщил всем своим подписчикам в социальных сетях о взломе своего личного аккаунта в Twitter и предупредил, что злоумышленники, воспользовавшись предоставившейся возможностью, рассылают от его имени компрометирующую информацию.

Как пояснил Пушилин, противник таким способом пытается добиться дестабилизации обстановки внутри ДНР и предупредил, что до восстановления контроля над аккаунтом всю информацию следует проверять на его официальном сайте.

Кроме того, глава ДНР уточнил, что в настоящее время восстановить доступ к аккаунту пока не получается и пообещал сообщить об устранении данной проблемы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке сервисом YouTube аккаунтов крупнейшего в Крыму государственного телеканала «Крым 24», а также удаления каналов News Front и Anna News.

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