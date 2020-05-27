Рига, , 22:15 — REGNUM Комиссия Сейма (парламента) Латвии по социальным делам с участием представителей министерства юстиции страны в ближайшее время рассмотрит вопрос о «партнёрстве за пределами брачных отношений с точки зрения комплекса вопросов социальной защиты прав партнёров». Об этом сообщил латвийский омбудсмен Юрис Янсон в интервью Латвийскому радио.

«Государству важно один раз определить рамки института семьи, ведь мы живём в обществе, в котором многие ведут совместное хозяйство, не вступая ни в какие юридические отношения, в том числе семейные», — сказал он.

Закону следует урегулировать имущественные вопросы таких отношений, а также защитить интересы детей, отметил Янсон.