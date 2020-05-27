Анкара, , 21:47 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 1035 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджав своём микроблоге в Twitter.

По его словам, общее число выявленных инфицированных в стране достигло 159 797 человек.

Министр также сообщил, что за сутки в Турции скончались ещё 34 пациента с коронавирусной инфекций, общее число умерших возросло до 4431 человека.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц 122 793 пациентов с коронавирусом, в том числе 1286 из них — за последние сутки.