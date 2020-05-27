Лондон, , 21:33 — REGNUM В Великобритании за последние сутки скончались 412 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило 27 мая министерство здравоохранения страны.

Уточняется, что общее число подтверждённых случаев летального исхода больных COVID-19 в стране достигло 37 460.

Сообщается также, что за сутки на территории Великобритани зафиксировано 2013 новых случая заражения коронавирусом, общее количество выявленных инфицированных достигло 267 240 человек.

Напомним, днём ранее в Великобритании было выявлено 2004 новых случая заболевания, 134 пациента с коронавирусом скончались.