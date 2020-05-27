Москва, , 21:25 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил правила «прогулочного режима» в столице, который вводится в качестве эксперимента с 1 по 14 июня. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы сегодня, 27 мая.

Согласно сообщению Собянина, «прогулочный режим» в Москве вводится в качестве эксперимента с 1 по 14 июня. Гулять смогут практически все, за исключением тех, кто болен COVID-19 и тех кто проживает с такими больными.

Гулять нельзя будет и тем, кто находится на самоизоляции по постановлению врача.

Никакой пропуск для прогулок не требуется — нужно лишь находится в маске.

Однако устанавливается график прогулок. Так, заниматься спортом можно только до девяти утра. Собственно, проводить время на свежем воздухе можно будет не более трех раз в неделю два раза в будни и один раз в выходной с 9:00 до 21:00. График гуляний для жителей каждого дома будет опубликован в скором времени на сайте mos.ru.

Во время прогулок разрешено кататься на велосипедах, а также ином спортивном инвентаре. Чтобы не было недоразумений с правоохранительными органами, жителям столицы лучше брать с собой документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу.