Чита, , 21:22 — REGNUM О фабрикации дел офицерами ФСБ в городе Бодайбо (Иркутская область) пишет 27 мая «Коммерсантъ».

Уголовное дело в отношении офицеров ФСБ передано во 2-й Восточный окружной военный суд в Чите. Фигурантами являются экс-глава отделения по Бодайбо регионального УФСБ майор Сергей Поляков, его подчинённый капитан Юрий Черников и гражданин Виталий Войлошников.

Войлошников привлекался фээсбэшниками для оперативных мероприятий. Также в деле фигурирует находящийся сейчас в розыске и ранее работавший в вышеуказанном отделении УФСБ старший лейтенант Максим Сандул.

Отмечается, что Поляков был объявлен в розыск полтора года назад, заочно арестован Новосибирским гарнизонным военным судом в прошлогоднем феврале, а через месяц задержан в Сочи.

По версии следствия, эти лица фабриковали уголовные дела для повышения показателей раскрываемости. В этом направлении действовала целая преступная группа из вышеперечисленных.

Фигуранты обвиняются в преступлении против государственной власти, интересов государственной службы, правосудия, конституционных прав и свобод человека, а также общественной безопасности.

Им вменяются превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств, незаконный оборот драгоценных металлов, а также похищение людей, нарушение неприкосновенности жилища и ряд других нарушений закона.

По версии следствия, они, в бытность руководства Поляковым отделением УФСБ в Бодайбо (2014−2016 гг.), подбрасывали людям драгоценные металлы, а затем «выявляли» преступление, добивались признания вины.

Так, отмечает издание, дал показания в суде экс-сотрудник полиции Павел Бежин, которого, по его словам, заставляли подбросить слиток массой свыше двух килограмм (смесь серебра с золотом) главе отдела МВД России «Бодайбинский» или руководителю отделения ОЭБиПК.

Когда он, несмотря на избиения и угрозы, отказался, у него в автомобиле в присутствии понятых «обнаружили» пакет с металлом жёлтого цвета, оказавшегося золотом. Это стоило Бежину двухлетнего тюремного срока.

Отмечается, что сначала суд над группой Полякова должен был проходить в Иркутске, но из-за того, что «по делу были заявлены присяжные заседатели, его будут рассматривать в Чите».

Защита фигурантов утверждает, что дело построено на показаниях людей, которые участвовали в незаконном обороте драгоценных металлов, и сотрудничают со следствием в расчёте на реабилитацию.