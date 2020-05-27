Санкт-Петербург, , 21:31 — REGNUM В Петербурге вечером 27 мая артиллерийским салютом от стен Петропавловской крепости завершились торжества в честь 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга. 30 холостых залпов произвели военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии.

Артиллерийский салют в честь 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в этот день рождения массовых мероприятий в Петербурге не было в связи с введенными ограничительными мерами. Все концерты и спектакли, посвященные городу, транслировались в записях в телеэфире и интернете.

Но артиллерийский салют в онлайн не спрячешь! Ровно в 20 часов артиллерийские расчёты двенадцати 85-мм пушек Д-44 начали салютовать великому городу.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, каждый из 30 залпов был посвящён выдающимся петербуржцам и ленинградцам, важнейшим событиям из истории города, подвигам воинов, защищавших город.

Один из залпов — впервые для этой традиции — был поименован в честь медиков, которые сегодня противостоят угрозе коронавируса, рискуя здоровьем и самой жизнью.

Читайте ранее в этом сюжете: Заксобрание поздравило Петербург с днём рождения