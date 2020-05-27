Тверь, , 21:08 — REGNUM Лосёнок забежал в центр Твери — дикое животное очевидцы сняли утром 25 мая в парке Тьмака, лосёнок был явно напуган. Очевидцы же сообщили о животном в Единую дежурно-диспетчерскую службу, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Лосёнка видели на берегу реки Тьмаки, по улице Ерофеева, по улице Дарвина. Спасли дикое животное от гибели в городских условиях ветеринары, инспекторы Государственной инспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области совместно с сотрудниками полиции и МЧС.

Перемещение лосёнка по городу отслеживали почти целый день, а затем оттеснили в лесной массив в районе торгового центра «Лента». Животное убежало в лесной массив за пределы города.