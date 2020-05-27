Душанбе, , 21:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Таджикистане выявлено ещё 158 человек с подтверждённым SARS-CoV-2: общее количество инфицированных достигло 3 тысяч 424 человек, сообщает единый национальный портал по вопросам коронавируса.

По состоянию на 27 мая выздоровело 1 575 человек — прирост за сутки составил 158 человек.

Отмечается, что количество погибших осталось на прежнем уровне — 47 таджикистанцев.

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