Женева, Швейцария, , 20:59 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использование гидроксихлорохина в качестве лекарственного средства от COVID-19. Об этом заявил в среду на брифинге 27 мая директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.

«Достаточных эмпирических данных, свидетельствующих об эффективности данного препарата при лечении и профилактике COVID-19, на сегодняшний день нет», — сказал представитель организации.

Напомним, 25 мая генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от COVID-19. При этом он отметил, что оба лекарства по-прежнему считаются безопасными для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики инфицирования коронавирусом.