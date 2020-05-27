Екатеринбург, , 20:16 — REGNUM В екатеринбургском «Гортрансе» полностью сняли карантин по коронавирусу с автопарков. Об этом заявил глава города Александр Высокинский на брифинге.

По словам градоначальника, на предприятиях сняты карантинные мероприятия. Однако часть общежитий, где проживают работники «Гортранса», остаются закрытыми.

«Есть спорные результаты тестов», — заявил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2020 года на карантин посадили 90 сотрудников «Гортранса». У одного из работников было подозрение на коронавирус.

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