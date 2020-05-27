Калуга, , 20:07 — REGNUM Летний отдых в детских лагерях Калужской области в этом году будет бесплатным. Как сообщил сегодня, 27 мая, временно исполняющий обязанности губернатора региона Владислав Шапша в ходе пресс-конференции, прошедшей в формате прямого телеэфира, он принял решение профинансировать отдых за счет бюджетных средств.

На онлайн пресс-конференции Владислава Шапши Пресс-служба правительства Калужской области

«Я принял решение за счет экономии в этом году сделать летние лагеря полностью бесплатными для всех детей, — заявил врио главы Калужской области. — Особое внимание будет уделено детям медиков, социальных работников, ребятам из тех семей, где родители потеряли работу, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Пусть они отдохнут как следует».

Такая мера социальной поддержки позволит с пользой провести каникулы 15 тысячам юных жителей области, отметил губернатор. Этот показатель намного больше обычного.

Первые смены ориентировочно начнут работу с 1 июля. Их продолжительность — две недели. Отдых детей будет организован как в загородных оздоровительных лагерях, так и в лагерях с дневным пребыванием на базе школ и организаций дополнительного образования. Однако бесплатные лагеря откроются только в том случае, если будет дано разрешение на это главного санитарного врача Калужской области. Для обеспечения полной безопасности юных калужан отдых будет проходить только в пределах региона.

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