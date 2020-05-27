Москва, 27 мая 2020, 20:00 — REGNUM Режим самоизоляции для граждан в Москве продлится до 14 июня. Соответствующий указ мэр Москвы подписал сегодня, 27 мая.

Сергей Собянин
Сергей Собянин
Mos.ru