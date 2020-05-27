Москва, 27 мая 2020, 20:00 — REGNUM Режим самоизоляции для граждан в Москве продлится до 14 июня. Соответствующий указ мэр Москвы подписал сегодня, 27 мая.
«Лесные пожары — 2020»
Собянин продлил режим самоизоляции для граждан в Москве до 14 июня
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.