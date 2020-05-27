Москва, , 19:56 — REGNUM Поставив самые лояльные требования к минимальной площади зала для посетителей, Московская городская дума исходила из соображений заботы о бизнесе. Об этом 27 мая журналистам сообщил депутат законодательного собрания столицы Кирилл Щитов («Единая Россия»), после заседания Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы понимаем, что ужесточать условия работы для малого бизнеса неправильно. В сложившихся условиях малый бизнес испытывает серьезные трудности. Поэтому мы приняли самый лояльный закон», — сказал Щитов.

Депутат отметил, что в Москве большая сеть объектов общественного питания. Бары и кафе создают рабочие места, и в данный момент сильно страдают от ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве были установлены минимальные требования к барам и кафе, расположенных в жилых домах. Площадь зала для посетителей, должна составлять всего 20 метров — минимальный показатель, установленный в федеральном законодательстве.

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