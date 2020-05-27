Москва, , 19:33 — REGNUM Отпевание скончавшихся от COVID-19 людей является компенсацией обрядовой похоронной части. Об этом заявил организатор и председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев.

«Священнослужители к отпеванию подходят дифференцированно. Просят бумажку с диагнозом и смотрят, что там написано. Если написано, что у человека был COVID-19, — отпевают на улице в закрытых гробах. Это хоть какое-то компенсирование обрядовой части. Давайте мы перестанем называть этот процесс в мешках «похоронами». Если нет обрядовых дел — нет похорон, это утилизация твёрдых коммунальных отходов. С этим нужно заканчивать как можно быстрее», — сказал Авдеев.

Он напомнил, что работники по распоряжению Минздрава должны переодеваться в ОЗК: «Будто ядерная война началась! Да ещё и хлорки насыпают».