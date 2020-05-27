Москва, , 19:29 — REGNUM Родственники скончавшихся от COVID-19 людей не понимают, как коронавирус, передающийся воздушно-капельным путём, может передаваться от покойника. Об этом заявил организатор и председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев.

«Минздрав отнёс коронавирус ко второй категории опасных заболеваний — это второй уровень после чумы. Если официально признано, что распространение происходит воздушно-капельным путём, то как мёртвый человек может этот коронавирус исторгать?» — сказал Авдеев.

Он напомнил о том, что власти Москвы разрешили посещать приюты для собак: «Но почему не разрешили посещать кладбища? У народа накапливается тихая кухонная ненависть. Не «болотная» или такая, когда вышли болельщики на улицы, а ненависть, которая копится по кухням, как в позднесоветское время. Это очень сложно, я не представляю, как можно будет управлять населением».