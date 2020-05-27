Москва, , 19:24 — REGNUM В случае смерти человека от COVID-19 герметичный пакет с его телом нельзя открывать под угрозой ответственности. Об этом заявил организатор и председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев.

«Мы не должны забывать, что похороны — символическая деятельность. Мы — единственный из живых видов, который этим занимается. Если в обычных похоронах мы понимаем всё, то здесь выдают мусорный мешок, который ты не можешь открыть под страхом уголовной и административной ответственности», — сказал Авдеев.

По его словам, население «кое-как» научилось соблюдать дистанцию: «Но я лично наблюдал, как катафальные автобусы отъезжают от моргов, и им всё равно, что они подписывают: они открывают [упаковку с усопшим], убеждаются, что это тот человек, и едут дальше. Их не переубедишь».