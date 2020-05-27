Москва, , 19:08 — REGNUM Ингушетии будет оказана дополнительная медицинская помощь в борьбе с коронавирусом. О её оказании 27 мая попросил мэра Москвы Сергея Собянина президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что накопленный опыт столичных медработников позволяет просить об оказании помощи регионам, в которых сложилась наиболее серьезная обстановка из-за пандемии коронавируса. Среди таких субъектов была названы в том числе и Ингушетия.

По поручению Владимира Путина бригады московских медиков будут направлены в Ингушетию уже сегодня, как заверил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я хорошо понимаю необходимость оказания такой помощи и то, что это нужно делать незамедлительно, потому что через неделю, через две такая помощь и не нужна уже никому будет. Я думаю, все и так справятся», — заявил Собянин.

Напомним, в Ингушетии на 27 мая, по данным федерального оперативного штаба, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1906. Выздоровели за все время 784 человека, скончались 47 (+ пять за минувшие сутки).