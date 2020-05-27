Лос-Анджелес, США, , 19:06 — REGNUM Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл обратились в полицию с жалобой на множество беспилотных аппаратов, летающих над их домом в американском городе Лос-Анджелесе. Об этом 27 мая сообщает Daily Beast.

Супружеская чета предполагает, что дроны используют папарацци для получения фото‑ и видеоматериалов о их личной жизни. В частности, по мнению супругов, с помощью беспилотников папарацци хотят получить фото их сына Арчи.

Уточняется, что принц Гарри и его супруга обращались в полицию не менее пяти раз с заявлением о том, что дроны летают над домом на высоте около шести метров.

Кроме того, высказываются предположения. что беспилотники возле дома могут запускать недоброжелатели супругов, угрозы от которых поступали Маркл ещё во время её свадьбы с принцем Гарри.

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