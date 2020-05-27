Черкесск, , 18:56 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за минувшие сутки увеличилось до пяти число летальных исходов от COVID-19. По данным федерального оперативного штаба на 27 мая, общее число лиц, заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе, выросло до 853 человек (+39 за сутки).

Всего в Карачаево-Черкесии выздоровели за все время 262 человека. Госпитализирован в настоящее время 401 человек, сообщили в минздраве субъекта. Остальные инфицированные в связи с бессимптомным течением болезни находятся под наблюдением врачей на домашней самоизоляции.

Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, уровень заболеваемости COVID-19 в Карачаево-Черкесии составил 183 человека на 100 тыс. населения, что значительно ниже, чем среднероссийский показатель — 252,6 человек на 100 тыс. населения. При этом средний возраст заболевших составил 45,2 года.