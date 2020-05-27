Рим, , 18:46 — REGNUM

По данным на вечер среды, 27 мая, в Италии умерли 33 072 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 117 (днём ранее — на 78), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 147 101 человек, за день этот показатель увеличился на 2443 (днем ранее — на 2677).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 584 (днем ранее — на 397). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 231 139. В настоящее время заражены 50 966 человек — на 1976 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около месяца.