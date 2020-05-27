Москва, 27 мая 2020, 18:40 — REGNUM В текущей ситуации, когда сохраняется угроза распространения коронавируса, согласия родителей на обучение детей в дистанционном формате не спрашивали. При этом у многих нет ноутбуков, интернета. Родители опасаются, что и после отмена режима ограничений такой формат сохранится, а школы оптимизируют, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ), комментируя внесённый законопроект, предполагающий добровольность дистанционного обучения.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая законопроект об особенностях применения дистанционных технологий в обучении школьников внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Олегом Смолиным.
В документе прописано, что при реализации основных общеобразовательных программ и основных образовательных программ среднего профессионального образования дистанционные образовательные технологии могут применяться только с письменного согласия обучающихся (законных представителей обучающихся).
Кроме того, взаимодействие обучающихся и педагогических работников, включая доступ к интернету, оснащение обучающихся соответствующими техническими средствами и их программным обеспечением, осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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