Москва, , 18:40 — REGNUM В текущей ситуации, когда сохраняется угроза распространения коронавируса, согласия родителей на обучение детей в дистанционном формате не спрашивали. При этом у многих нет ноутбуков, интернета. Родители опасаются, что и после отмена режима ограничений такой формат сохранится, а школы оптимизируют, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ), комментируя внесённый законопроект, предполагающий добровольность дистанционного обучения.

«Ко мне обращаются родители школьников, которые обеспокоены переходом на дистанционку. У многих семей нет компьютеров, нет доступа к интернету. Но и Конституцией, и действующим законодательством гарантируются общедоступность и бесплатность образования. Более того, закреплено право выбирать форму обучения. Но сейчас при переходе на дистанционку согласие родителей не спрашивали. Больше всего родители боятся, что и после отмены режима ограничений образование останется дистанционным, а школы «оптимизируют».

В нашем проекте закона мы предлагаем конкретизировать уже существующие нормы. В обычных условиях дистанционное образование должно быть добровольным — с письменного согласия учащихся и их родителей. На время вынужденного дистанционного обучения в режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации необходимую компьютерную технику, программное обеспечение и доступ к интернет-ресурсам должно бесплатно предоставлять государство», — заключил Казанков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая законопроект об особенностях применения дистанционных технологий в обучении школьников внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Олегом Смолиным.

В документе прописано, что при реализации основных общеобразовательных программ и основных образовательных программ среднего профессионального образования дистанционные образовательные технологии могут применяться только с письменного согласия обучающихся (законных представителей обучающихся).

Кроме того, взаимодействие обучающихся и педагогических работников, включая доступ к интернету, оснащение обучающихся соответствующими техническими средствами и их программным обеспечением, осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

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