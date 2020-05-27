Владимир, , 18:34 — REGNUM Во Владимире участники волонтерского движения «Мы вместе» 27 мая передали врачам городской станции скорой помощи противочумные костюмы, щитки для лица, маски и бахилы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Волонтеры доставили на станцию скорой помощи 11 коробок со средствами индивидуальной защиты — противочумными костюмами, защитными очками и щитками для лица, медицинскими масками и халатами, бахилами. Всего в посылке было пять тысяч единиц средств защиты.

Средства индивидуальной защиты были приобретены «Волонтерами-медиками» на благотворительные пожертвования, которые делали граждане и организации, чтобы поддержать всероссийскую акцию «Мы вместе».

«Мы говорим всем большое спасибо! Очень нужный товар в это тяжелое время. Сейчас около 30 вызовов в сутки мы совершаем к пациентам с подозрением на коронавирус. Много организаций нам оказывают поддержку. В первую очередь быстро уходят одноразовые средства индивидуальной защиты — респираторы, маски, костюмы», — рассказал фармацевт станции скорой медицинской помощи города Владимира Михаил Мольков.

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