Москва, , 18:34 — REGNUM В рамках соглашения между Министерством обороны Российской Федерации, АО «Военторг» и компанией «Дикси Групп» российские военнослужащие будут получать скидку при приобретении товаров в магазинах «Дикси» и «Виктория». Об этом 27 мая сообщила газета «Красная звезда».

Скидка будет предоставляться в случае предъявления карты АО «Военторг» со штрихкодом. Отмечается, что её нельзя будет получить при покупке акционных товаров, табачных изделий и алкогольных напитков с установленной минимальной розничной ценой.

В супермаркетах «Виктория» скидка составит 7%, в магазинах «Дикси» — 5%. Таким образом, компания «Дикси Групп» присоединилась к программе лояльности «Партнеры Армии России», реализуемой «Военторгом».

Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков вырализ уверенность, что в текущих условиях увеличение числа участников этой программы позволит оказать существенную поддержку военнослужащим и их семьям.

Глава «Военторга» Владимир Павлов выразил надежду, что после заключения соглашения с «Дикси Групп» к программе «Партнеры Армии России» присоединятся другие ритейлеры и сервисы.

Компания «Дикси» владеет в России крупной розничной сетью проводовольственных магазинов. Сеть «Виктория» была приобретена ей в 2011 и 2012 годах.