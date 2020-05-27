Грозный, , 18:26 — REGNUM Информацию о своей болезни опроверг глава Чечни Рамзан Кадыров 27 мая в прямом эфире в личном аккаунте в социальной сети Instagram.

Прямой эфир в социальной сети проводил помощник главы Чечни, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев. Кадыров опроверг слухи о своей болезни и заверил, что он абсолютно здоров.

Глава Чечни отметил также, что в период, когда миллионы людей в мире заражен коронавирусом, он, как и всякий человек, имеет право поставить капельницу для поднятия иммунитета. При этом Кадыров уточнил, что является абсолютно здоровым человеком.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни призвал всех, кто участвует в борьбе с угрозой эпидемии коронавируса — от медицинских работников до сотрудников правоохранительных органов, чиновников и других лиц забыть про отпуска и отгулы и считать себя мобилизованными.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров призвал забыть про отпуска и отдых во время пандемии коронавируса