Афины , , 18:33 — REGNUM В представления путешественников, у Греции есть все, что делает ее наиболее привлекательным местом в Средиземноморье на следующий квартал, говорится в опросе, проведенном компанией Mindhaus, работающей в сфере туристического маркетинга, в сотрудничестве с исследовательской платформой Pollfish. Об этом сообщает AMNA.

Исследование ставило целью выявить, как формируются тренды путешествий в текущем году на фоне пандемии. В исследовании участвовали 2750 респондентов из стран, наиболее важных для греческого туризма — США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Исследовались поведение и намерения респондентов в отношении международных поездок на отдых.

«Несмотря на то, что ситуация на следующий квартал, кажется, как правило, неблагоприятной, мы видим, что двое из трех туристов действительно хотят отдохнуть за границей, как только отменят туристические ограничения, и не будут ждать открытия вакцины, чтобы сделать это. Мы также понимаем, что, кроме безопасности, люди ищут впечатлений, отдыха, беззаботного веселья еще больше, чем раньше», — заявил Феофил Кирацулис, генеральный директор Mindhaus.