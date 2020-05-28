Стокгольм, , 06:53 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции в рассматривало возможности послабления ограничительных рекомендация для пожилых шведов старше 70 лет, которые, как полагают эксперты ведомства, подвергаются менее высокому риску серьезного заболевания COVID-19, чем старики тех же возрастов в Китае и Италии. Однако этого не произошло, и власти оставили все ограничительные меры в силе. Об этом 27 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Напомним, что ранее государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что Агентство общественного здравоохранения Швеции рассчитывает смягчить ограничения для людей 70-летнего возраста. Первоначально предполагалось передвинуть возрастную границу выше, так как пожилые шведы, по заверениям Тегнелла, легче переносят коронавирус, чем китайцы и итальянцы. Однако 27 мая эпидемиолог Андерс Тегнелл изменил свою позицию и объявил о том, что никаких изменений или ослабления ограничений по инфекционному контролю для людей старше 70 лет не будет.

«Мы знаем, что шведы в таком возрасте исключительно здоровы по сравнению с людьми в других странах. Мы думали, что это как-то будет отражено в статистике. Однако этого не произошло, и мы считаем, что важно основывать наши ограничительные рекомендации на фактах», — пояснил Тегнелл.