Вильнюс, , 17:59 — REGNUM По данным литовского национального центра общественного здоровья, к сегодняшнему дню, 27 мая, в больницах страны от COVID-19 лечатся 85 пациентов, пять человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Два из них подключены к аппаратам ИВЛ, 29 получают кислородную терапию. Всего в Литве за всё время эпидемии выявлено 1647 человек с положительными результатами анализов на коронавирус, 1184 выздоровели, 389 на сегодняшний день лечатся, 66 скончались от COVID-19, ещё восемь человек скончались по иным причинам, но были заражены инфекцией.