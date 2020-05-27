Луганск, , 17:59 — REGNUM Работа государственных нотариусов и приём документов в БТИ будут возобновлены в ЛНР с 1 июня, сообщили 27 мая в пресс-службе правительства республики.

С первого летнего дня в ЛНР возобновится предоставление нотариальных услуг нотариусами государственных нотариальных контор ЛНР и Нотариального архива республики.

Кроме того, снова начнётся приём документов органами регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла на заседании 27 мая решение с 1 июня отменить на большей части республики некоторых введённые ранее из-за пандемии ограничительные меры.

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