Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Жители США получают информацию о вспышке коронавируса из различных международных источников, и большинство говорит, что они доверяют данным Европейского союза и ВОЗ, передает исследовательский центр Pew на основании результатов собственного опроса.

Большинство жителей США опасается информации, поступающей от китайского правительства. Только 15% взрослых респондентов говорят, что они доверяют информации из Пекина, по крайней мере в достаточной степени.

Процент жителей США, доверяющих следующим неамериканским источникам информации о коронавирусе

Вообще не доверяют Мало доверяют Не доверяют в сумме Скорее доверяют Очень доверяют Доверяют в сумме ЕС 10% 26% 36% 51% 11% 62% ВОЗ 18% 11% 39% 40% 20% 60% Правительство Китая 49% 35% 84% 12% 2% 15%

Доверие к информации из ЕС и ВОЗ, хотя и относительно высокое в целом, особенно сильно среди людей с высшим образованием или выше. Около трех четвертей американцев с высшим образованием верят информации, поступающей из ЕС, о вспышке коронавируса. Точно так же 70% людей с высшим образованием доверяют информации от ВОЗ. Около половины людей с высшим образованием доверяют информации из этого источника.

Опрос был проведен с 29 апреля по 5 мая с участием 10 957 взрослых жителей США.