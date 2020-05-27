Вашингтон, 27 мая 2020, 18:01 — REGNUM Жители США получают информацию о вспышке коронавируса из различных международных источников, и большинство говорит, что они доверяют данным Европейского союза и ВОЗ, передает исследовательский центр Pew на основании результатов собственного опроса.
Большинство жителей США опасается информации, поступающей от китайского правительства. Только 15% взрослых респондентов говорят, что они доверяют информации из Пекина, по крайней мере в достаточной степени.
Процент жителей США, доверяющих следующим неамериканским источникам информации о коронавирусе
|Вообще не доверяют
|Мало доверяют
|Не доверяют в сумме
|Скорее доверяют
|Очень доверяют
|Доверяют в сумме
|ЕС
|10%
|26%
|36%
|51%
|11%
|62%
|ВОЗ
|18%
|11%
|39%
|40%
|20%
|60%
|Правительство Китая
|49%
|35%
|84%
|12%
|2%
|15%
Доверие к информации из ЕС и ВОЗ, хотя и относительно высокое в целом, особенно сильно среди людей с высшим образованием или выше. Около трех четвертей американцев с высшим образованием верят информации, поступающей из ЕС, о вспышке коронавируса. Точно так же 70% людей с высшим образованием доверяют информации от ВОЗ. Около половины людей с высшим образованием доверяют информации из этого источника.
Опрос был проведен с 29 апреля по 5 мая с участием 10 957 взрослых жителей США.