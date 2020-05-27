Луганск, , 17:48 — REGNUM Междугородние перевозки общественным транспортом на территории ЛНР возобновляются с 1 июля, сообщили 27 мая в пресс-службе правительства республики.

Решение принято Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией при правительстве страны на заседании сегодня, 27 мая.

Возобновляется передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, железнодорожного пассажирского транспорта. При этом должны строго соблюдаться требования по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР зарегистрировано 384 случая COVID-19, 179 человек излечились, пять — умерли.

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