Углич, Ярославская область, , 17:44 — REGNUM Угличская межрайонная прокуратура выявила нарушения в начислении стимулирующих выплат медицинским работникам Угличской центральной районной больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи станции «Скорой помощи» Угличской ЦРБ записали обращение к Владимиру Путину, в котором сообщили, что не получили стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными пациентами.

Обращение медиков «Скорой помощи» в Угличе

Стимулирующие надбавки по 25 тысяч рублей заплатили шести сотрудникам спецбригады станции «Скорой помощи» в Угличе. Кроме того, выплаты получили и 43 сотрудника центральной районной больницы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь и также работающие с COVID-пациентами.

В ходе проверки прокуратура изучила зарплатные дела всех сотрудников «Угличской ЦРБ», а также провела встречу с сотрудниками больницы. Оказалось, что есть еще медики, которые должны получить федеральную выплату.

«Из-за отсутствия в учреждении четких критериев отнесения работников к категории персонала, взаимодействующего с потенциально зараженными, отдельным сотрудникам выплаты за работу с такими гражданами были неправильно рассчитаны либо не выплачены вовсе. С целью устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес главного врача «Угличской ЦРБ» внесено представление. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 «Кодекса об административных правонарушениях» В ближайшее время медицинским сотрудникам будет произведен перерасчет и выплата всех стимулирующих надбавок в необходимом размере», — рассказал Угличский межрайонный прокурор Александр Чеховской.

Угличская ЦРБ

Отдельное представление вынесено прокуратурой Ярославской области.

«Прокуратура области внесла представление председателю Правительства региона об устранении нарушений, связанных с несоблюдением порядка начисления и выплат денежных средств стимулирующего характера в подведомственных учреждениях здравоохранения. Ситуация поставлена прокурором области на контроль», — рассказали в прокуратуре региона.

Всего по данным правительства Ярославской области надбавки за работу с коронавирусными пациентами должны получить около тысячи сотрудников медучреждений региона.

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