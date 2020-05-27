Симферополь, , 17:29 — REGNUM Жителя Черноморского района Крыма обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Черноморского района, обвиняемого в совершении изнасилований несовершеннолетних девочек. По данным следствия, в декабре 2018 года он, находясь в гостях у дальних родственников, изнасиловал 13-летнюю дочку хозяйки дома. Об этом факте стало известно позднее — после того как девочка с мамой обратились в больницу. Мужчину задержали», — уточнили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, в ходе расследования этого преступления было установлено, что мужчина причастен к серии изнасилований ещё одной несовершеннолетней.

«Нетрезвый злоумышленник с октября по ноябрь 2018 года, будучи в гостях у знакомой, неоднократно под угрозами совершал изнасилования её 15-летней сестры», — добавили в СК.

Обвиняемому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раздольненском районе Крыма мужчина убил собственную пятилетнюю падчерицу и заявил о её пропаже. Вскоре он сознался правоохранителям в преступлении.

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