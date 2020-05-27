Симферополь, 27 мая 2020, 17:29 — REGNUM Жителя Черноморского района Крыма обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, в ходе расследования этого преступления было установлено, что мужчина причастен к серии изнасилований ещё одной несовершеннолетней.
Обвиняемому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раздольненском районе Крыма мужчина убил собственную пятилетнюю падчерицу и заявил о её пропаже. Вскоре он сознался правоохранителям в преступлении.
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