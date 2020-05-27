Москва, 27 мая 2020, 17:23 — REGNUM Американская интернет-площадка YouTube объявила информационную войну ресурсам, защищающим позиции РФ в мире, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Об этом ИА REGNUM 27 мая сообщила пресс-служба ОП РФ.
В свою очередь, генеральный директор телерадиокомпании «Крым 24» Вадим Первых предложил ответить зеркально.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ назвали очередным проявлением цензуры и дискриминации удаление видеохостингом YouТube аккаунтов телеканала «Крым 24» и информационных агентств Anna News и News-Front.