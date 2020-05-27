Москва, , 17:23 — REGNUM Американская интернет-площадка YouTube объявила информационную войну ресурсам, защищающим позиции РФ в мире, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Об этом ИА REGNUM 27 мая сообщила пресс-служба ОП РФ.

«Для всех становится очевидным, что американская интернет-площадка объявила информационную войну ресурсам, защищающим позиции РФ в мире», — считает Малькевич.

В свою очередь, генеральный директор телерадиокомпании «Крым 24» Вадим Первых предложил ответить зеркально.

«Остановить блокировку наших ресурсов, в том числе за рубежом, можно только начав блокировать их ресурсы у нас. Нужно говорить с ними на языке силы. Но пока что это игра в одни ворота, — посетовал он. — Что касается альтернативных площадок, то этот вопрос обсуждается не первый год. На мой взгляд, любую альтернативу в нашей стране можно продвинуть только с использованием запретительных мер. И пока в Сети будет существовать иностранное лобби, России будет сложно продвинуть свой продукт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ назвали очередным проявлением цензуры и дискриминации удаление видеохостингом YouТube аккаунтов телеканала «Крым 24» и информационных агентств Anna News и News-Front.