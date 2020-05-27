Владикавказ, , 17:23 — REGNUM В Северной Осетии на фоне ежедневного снижения прироста лиц, заразившихся коронавирусной инфекцией, растет число умерших от осложнений, вызванных этим вирусом. По данным федерального оперативного штаба на 27 мая, в республике число вновь выявленных случаев заражения за минувшие сутки составило 53. Это самый низкий показатель с 19 мая.

Общее число заразившихся коронавирусом составило 2755 человек. При этом умерших от COVID-19 уже 41, сообщили в минздраве республики. За последние сутки ведомство сообщает о четырех летальных исходах.

Госпитализированы 1118 пациентов (+120) за последние сутки. Диагноз COVID-19 подтвержден всего лишь у 120 из них. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 75 человек, в том числе двое детей. К аппаратам ИВЛ подключены 50 из них.

Выздоровели за все время 1624 пациента. Под контролем медиков находятся на домашней изоляции 1015 человек.